Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 aprile 2022, Riza pronto a tutto

Brave and Beautiful riassunto puntata 18 aprile 2022

Anche ieri, giorno di festa, è andata in onda la puntata di questa serie televisiva. Nella puntata di ieri sera ci sono stati due episodi, invece di uno, ovvero il nono e il decimo mentre da oggi si ricomincia di nuovo con la normalità, ovvero un episodio al giorno.

Nell’episodio odierno è accaduto che Suhan voleva separarsi da Cesur, il quale non è nemmeno andato in tribunale. La ragazza si è arrabbiata molto, ma dopo una forte lite, entrambi sono riusciti a parlare in modo più tranquillo. Sono quindi arrivati a una decisione, ovvero che la prossima volta che ci sarà l’incontro per la separazione, lui si deve presentare.

La sorella di Korhan è scioccata, in quanto, anche se ne hanno parlato a lungo, pensava che il marito, anche per la seconda volta non si sarebbe presentato all’incontro pattuito da tempo.

Adesso invece, al contrario di come si aspettava, la donna è nel luogo pattuito e davanti a lei c’è l’uomo, il quale vuole procedere con le disposizioni, la moglie è scioccata, anche lei vuole finalmente chiudere questa storia d’amore. Riza ha organizzato ogni cosa, anche la sua ferita durante la sparatoria e ha fatto credere a tutti di aver salvato la vita a quell’uomo. Tra due persone la situazione va molto male, infatti Korhan pensa che lui e Cahide anno avuto una storia e non vuole che l’altro dia spiegazioni di alcun tipo.

Un signore fa licenziare la maggior parte dei dipendenti della fabbrica e Cesur parla con gli operai che ancora non sono stati cacciati, proprio per cercare di fargli fare qualcosa prima che vengano liquidati anche loro.

Brave and Beautiful anticipazioni puntata 19 aprile

Dopo le due puntate andate in onda ieri, per Brave and Beautiful si torna alla normalità, e nella puntata di oggi si vedrà Cesur che non vuole restare in disparte per vedere l’intervento di Tahsin, il quale è andato dritto come un vero pazzo e ha deciso di licenziare la metà dei dipendenti della fabbrica. Cesur, invece, non è per nulla d’accordo e parla con gli ultimi dipendenti che sono rimasti assunti e li convince ad agire all’istante, senza aspettare di essere liquidati ingiustamente.

Queste parole hanno toccato molto i cuori degli uomini, infatti colpiscono principalmente una persona importante per il gruppo, ovvero il capo reparto, che decide di farsi subito avanti. Dice a Cesur che vuole agire immediatamente. Nello specifico userà la sua influenza per portare i colleghi a usare un loro diritto, cioè lo sciopero. Purtroppo per Cesur e l’altro capo reparto dell’azienda e anche per tutti gli altri lavoratori, il capo scopre qual è il loro piano. Quest’ultimo si mostra molto cattivo, infatti vuole fermarlo ricattando il fratello. Intanto nella puntata di oggi si verrà Riza che convince un’altra persone a scendere insieme a lui, con lo scopo di togliere il potere a Tahsin, bloccandolo definitivamente.

