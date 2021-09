Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Adalet teme Riza e Cesur

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, giovedì 2 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Can, armato, riesce a introdursi senza farsi vedere da nessuno nella tenuta Korludag, deciso a uccidere Tashin. L’uomo arriva davanti a Tahsin e lo minaccia, ma inaspettatamente Cesur salva ancora una volta il suocero. Il camionista viene portato in Procura e durante l’interrogatorio fa il nome di Cesur, ma il procuratore scopre, visionando i filmati delle videocamere, che qualcuno ha ordinato di agire così. Il procuratore arresta Tahsin, che viene trattenuto in carcere sino a quando non ci sarà il processo. Ma Adalet e Salih riescono a convincere Mutlu a costituirsi. Korhan, stufo delle bugie della sua famiglia, decide di dormire in ufficio. Cahide approfitta dell’assenza del marito per prendere la lettera di Hasan. Cesur, deciso a scoprire la verità, chiede al procuratore di riesumare il corpo del padre.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 2 settembre

Secondo le anticipazioni della soap opera turca “Brave and Beautiful” di oggi, giovedì 2 settembre, grazie alla confessione di Mutl, Tahsin viene rilasciato. Suhan è certa dell’innocenza del padre e ha una nuova discussione con Cesur. Bulent si offre di accompagnarla Banu a Istanbul e la invita a cena. Adalet è molto preoccupata: suo fratello Riza è evaso e Cesur vuole far aprire la tomba del padre. La farmacista teme che le indagini possano rivelare che non fu un suicidio. Mihriban spiega a Cesur che Korhan ha una lettera che potrebbe mettere a rischio Tahsin. Anche Cahide si è accorta che la lettera della madre di Korhan reca lo stesso simbolo dei quadri di famiglia. Suhan vorrebbe allontanarsi da Cesur, ma Sirin la invita a restare.

