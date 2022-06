Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 giugno: Cesur salva il figlio di Banu

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 21 giugno

Mancano poche puntate alla fine della soap opera turca “Brave and Beautiful” che si concluderà giovedì 30 giugno. Ma vediamo le anticipazioni di oggi, martedì 21 giugno. Cesur ha scoperto chi ha tentato di avvelenare Suhan: è stata la sua amica Banu. L’avvocatessa rivela che è stata costretta a farlo perché Riza ha rapito il suo bambino, Omer. Cesur è molto deluso dall’atteggiamento di Banu, sopratutto perché ha anche messo a rischio la vita del figlio che Suhan aspetta da lui. Con l’aiuto di Rifat, suo amico ed ex poliziotto, Cesur isce a trovare il luogo in cui Riza tiene nascosto il piccolo Omer. Inoltre Cesur riesce a rintracciare il complice di Riza e lo consegna al procuratore Serhat. L’uomo si trova costretto a collaborare con la polizia per incastrare Riza!

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Bulent è stato sospettato di aver avvelenato Suhan ma alla fine è stata arrestata Cahide dopo che nella sua borsa è stata trovata una fiala usata. Cahide continua a dichiararsi innocente, ma nessuno le crede: ma che motivo aveva questa volta la moglie di Korhan di attentare alla vita della cognata? Ma non è stata Cahide ad avvelenare l’acqua di Suhan, la colpevole è Banu. Cesur, incredulo, si reca subito dall’amica che è costretta a confessare la verità: Riza l’ha costretta ad agire contro la Korludag perché ha rapito suo figlio.

