Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 giugno: Tahsin e le sue vere origini

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti: Cesur ritrova il figlio di Banu

Nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful, si è fatta finalmente luce sul misterioso avvelenamento ai danni di Suhan, svenuta durante il matrimonio con Cesur. Se inizialmente i sospetti erano ricaduti su Bulent, alla fine si è giunti al nome del vero colpevole: nientemeno che Banu, grande amica di Suhan. La donna è stata infatti ricattata dal malvagio Riza, il quale ha rapito suo figlio Omer.

Cesur, inizialmente adirato con Banu per aver messo a repentaglio la vita di Suhan e del bimbo che stanno aspettando, a seguire la aiuta a ritrovare il figlio. La missione si conclude positivamente: il piccolo Omer viene ritrovato grazie anche all’aiuto di Rifat, viene inoltre rintracciato il complice di Riza e portato dal procuratore Serhat.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 22 giugno: Tahsin e Hasan, il retroscena in orfanotrofio

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi, le anticipazioni svelano che Tahsin è intenzionato a raccontare tutta la verità sul suo passato. Dopo una vita segnata dalle menzogne e dai misteri, il proprietario terriero protagonista della soap vuota il sacco confidandosi apertamente con Cesur e Suhan. Raggiunta la casa della coppia, rivela all’Alemdaroglu di essere stato adottato da piccolo in orfanotrofio da parte del ricco Muzafer e dalla moglie Bahar. E proprio in orfanotrofio Tahsin conobbe Hasan, il padre del protagonista, attraverso una spiacevole esperienza.

La scelta di Muzafer e Bahar, infatti, ricadde inizialmente su Tahsin. Tuttavia, accortosi di quanto fosse un bambino aggressivo, lo riportarono in orfanotrofio e adottarono al suo posto Hasan. Il padre di Suhan decide così di far luce sulle sue reali origini, raccontando a Cesur quale sia la verità su suo padre e i suoi nonni. Tuttavia il protagonista gli confessa di essere già a conoscenza di questa storia.











