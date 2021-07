Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata, 28 luglio: Tahsin vuole sposare Adalet

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 28 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur lascia tutti senza parole quando procede con l’acquisto delle terre che appartengono ai contadini che il Korludag giornalmente sottopone a continui maltrattamenti. Appena l’operazione risulta conclusa, Cesur informa tutti i soci del suo acquisto. In più sottolinea che le terre acquistate saranno destinate alla produzione dell’olio dei semi di zucca. Intanto Tahsin ha in mente di sposare Adalet e appena la famiglia ne viene a conoscenza si scatenano reazioni diverse e molto contrastanti.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Cahide sa benissimo che non può abbassare la guardia per portare a termine il suo piano. La moglie di Kohran sta facendo credere a chiunque di essere incinta, il suo obiettivo è quello di dare quanto prima un erede al suocero Tahsin. Cahide non riuscendo a rimanere incinta, ha elaborato un perfido piano con l’aiuto della prostituta Hulya che è veramente in dolce attesa. Per giustificare a tutti la loro continua frequentazione, Cahide ha detto al marito che la donna è la sua infermiera personale che si occuperà di lei durante l’intero periodo della gravidanza.

Dopo diverse insistenze da parte del marito, per conoscere questa giovane infermiera, Cahide li fa incontrare e Kohran le chiede di trasferirsi da loro per seguire la moglie più da vicino. Cahide non è per niente soddisfatta di questa proposta, perché teme che Hulya possa fare un passo falso. Inoltre pensa che sia legata alla morte del dottore Nedim. Dopo aver scoperto che nelle terre acquistate da Cesur c’è dell’oro, Tahsin vuole collaborare con il nuovo arrivato, e gli propone una partnership assieme.

