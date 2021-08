Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: il compleanno di Suhan

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 31 agosto, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Tahsin sa che suo cognato Riza ha scritto una lettera a Cesur che lo metterebbe con le spalle al muro. Grazie all’influenza che esercita in città, al signor Korludag basta fare una telefonata per far sì che il cognato venga trasferito in un altro carcere. Ma durante il viaggio, che dovrebbe condurre Riza nella nuova prigione, il furgone della polizia viene tamponato e speronato da un altro veicolo che poi si dilegua e sparisce nel nulla. Riza ne approfitta per fuggire, mentre Cesur certo di avere in mano lo prova che incastrerà definitivamente Korludag si dirige dal procuratore per denunciare il fatto, ma assiste a un colloquio tra Tashin e il procuratore. Adalet è molto preoccupata per il marito.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 31 agosto

Secondo le anticipazioni della soap opera “Brave and Beautiful” di oggi, martedì 31 agosto, Cesur si consola trascorrendo una bellissima serata con Suhan in occasione del compleanno della moglie. Tra i due regna di nuovo l’amore e la coppia non fa che scambiarsi baci e parole dolci. Problemi, invece, tra Korhan e sua moglie Cahide. L’uomo infatti non molla Hulya e quando la incrocia nell’Hotel Korludag la mette alle strette pretendendo la verità. Riuscirà Hulya a divincolarsi dalla morsa di Korhan? E Cesur? Sarà davvero costretto a mettere da parte i suoi propositi di vendetta e a guardare Korludag trionfare? Tutto sembra dipendere da Riza e da sua sorella Adalet…

