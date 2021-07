BRAVE AND BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 5 luglio: primo incontro tra Cesur e Suhan

Da oggi, lunedì 5 luglio, alle 14.45 su Canale 5 debutta “Brave and Beautiful”, la nuova serie made in Turkey che prende il posto di “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, sposata al martedì sera. I protagonisti della soap opera turca – “Cesur ve Güzel” è il titolo originale – sono Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün, già nota in Italia per aver recitato nel film “Rosso Istanbul” diretto da Ferzan Ozpetek. Kıvanç Tatlıtuğ è Cesur Alemdaroglu, affascinante e tenebroso, che decide di cambiare il cognome per vendicare il padre, ucciso anni prima. Suhan Korludag (interpretata da Tuba Büyüküstün), bella e intraprendente, è la figlia di un uomo potente e pericoloso. Il loro sarà un amore impossibile. Nel cast sono presenti anche Tamer Levent, Erkan Avci, Serkan Altunorak, Sezin Akbasogullari, Devrim Yakut.

BRAVE AND BEAUTIFUL, LA TRAMA DELLA SOAP OPERA TURCA

Cesur Alemdaroğlu torna nella sua città natale, Korludağ, un piccolo paese fuori Istanbul, per vendicare la morte del padre, ucciso anni prima. Cesur è convinto che il responsabile sia il potente Tahsin Korludag, fondatore della città omonima. Appena tornato Cesur incontra Suhan e le salva la vita, non sapendo che la bella ragazza è la figlia del suo acerrimo nemico. Inizialmente Suhan non vede di buon occhio il nuovo arrivato, ma le rivelazioni di Cesur sulla sua famiglia iniziano a farla dubitare del padre. Cesur e Suhan si innamorano, consapevoli di non poter vivere pienamente il loro amore perché si trovano nel mezzo di una faida familiare che va avanti da anni. Inoltre viene scarcerato, dopo 30 anni, Rıza Chirpiji, il fratello assassino di Adalet, l’amante di Tahsin.

