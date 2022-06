Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 giugno: Cesur vuole uccidere Riza

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 6 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 6 giugno 2022, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur intende uccidere Riza, dopo aver scoperto che ha organizzato l’omicidio della madre, anche se ciò significa perdere per sempre Suhan e il figlio che aspettano. Riza si è nascosto, Cesur lo trova ma pensa alle conseguenze che il suo gesto comporterebbe… Cahide svela a Reyhan che è stato Tahsin ad uccidere Salih. Per vendicarsi, Reyhan accoltella Korludag che, nella caduta, sbatte la testa. Tahsin subisce un intervento d’urgenza ma perde la memoria. Suhan e Korhan decidono di tornare a casa del padre, nascondendogli quanto successo nell’ultimo periodo. Suhan trova nel telefono del padre alcuni messaggi di Adalet e consegna l’apparecchio al procuratore Serhat.

Una vita, anticipazioni puntata 5 giugno/ Violenta lite fra Lolita e Ramon

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin telefona continuamente ad Adalet, non sapendo ancora che la moglie è stata uccisa dal fratello Riza. Inoltre riceve la vista del procuratore Serhat che gli annuncia di voler chiarire alcuni aspetti non chiari della morte di Salih. Banu comunica a Mihriban che sposerà Bulent. Riza ricatta a Tahsin: vuole la tenuta in cambio del suo silenzio. Nella tasca della giacca di Salih, Tahsin trova un biglietto in cui sono scritte le istruzioni per il rapimento e l’omicidio di Fugen. Il padre di Shuan chiama subito Cesur, per rivelargli quanto ja scoperto. A sua volta, Cesur fa sentire a Banu la registrazione in cui Bulent ammette che è stato lui a provocare l’incendio. Banu decide quindi di rinunciare alle nozze, mentre Cesur chiede a Suhan di sposarlo.

LEGGI ANCHE:

Beautiful, anticipazioni puntata 5 giugno/ Liam sviene dopo avere investito VinnyBeautiful, anticipazioni puntata 4 giugno/ Un brutto incidente per Bill e Liam

© RIPRODUZIONE RISERVATA