Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 settembre: la verità su Hasan!

Oggi, lunedì 6 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. Cesur è convinto che il padre non si sia tolto la vita, come gli ha detto Tahsin Korludag, ed è deciso a scopre la verità a tutti i costi. Infatti, prende in considerazione la possibilità di far riesumare il corpo del padre. Prima, però, deve trovare la lettera che Hasan scrisse poco prima di morire, di cui conserva solo un frammento. Suhan soffre per il comportamento del giovane Karahasanoglu che non è disposto ad abbandonare il suo piano di vendetta contro il padre. Così la Korludag lascia la tenuta. Cesur la raggiunge e le consegna una delle due parti che compongono la lettera di Hasan e la invita a trovare la parte che manca e che Korhan ha nascosto a casa Korludag. Cesur chiede a Suhan di leggere la lettera e di dirgli se si possono considerare le parole di un suicida, se così fosse lui rinuncerà alla sua vendetta. Suhan si reca alla tenuta e trova la lettera: non è una missiva di addio e dice a Cesur di andare avanti con la riesumazione.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata 6 settembre

Nella puntata di “Brave and Beautiful” in onda oggi, lunedì 6 settembre 2021, la famiglia Korludag sta male per un’intossicazione alimentare. Korhan è il primo a manifestare i sintomi, seguito dalla moglie Cahide. In ansia per la gravidanza, Mihriban la conduce in ospedale a Istanbul. Cahide teme che la sua messinscena venga scoperta, ma scopre di essere incinta realmente. Cesur riceve il risultato dell’autopsia sui resti di suo padre: qualcuno ha sparato ad Hasan! Cesur si precipita da Tahsin per avere spiegazioni: tra i due scoppia un acceso litigio, interrotto dall’arrivo di Sühan, della polizia e del procuratore. Cesur vuole rintracciare Riza per apprendere tutta la verità su cosa è successo quella notte. Anche il procuratore è d’accordo sul fatto che trovare Riza sarebbe importante. Suhan, invece, non è d’accordo con il comportamento di Cesur e i due si allontanano nuovamente. Bulent va da Banu, ma l’avvocato lo ha visto con Hulya e lo caccia!

