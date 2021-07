Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 luglio: Suhan segue Cesur

Brave and Beautiful anticipazioni puntata oggi, 12 luglio

Nella puntata in onda oggi, lunedì 12 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Mihriban Aydınbaş affronta nuovamente il potente Tahsin. La madre di Bulent è anche l’ex fiamma di Tahsin Korludag, abbandonata ad un passo dall’altare. La donna, dopo aver ricevuto in dona il suo abito da sposa mai indossato, si presenta a notte fonda a casa dei Korludağ. Mentre Adalet e Tahsin stanno dormendo, Mihriban minaccia di dire tutta la verità sui crimini commessi da Tahsin. Suhan non riesce a fidarsi di Cesur e inizia a seguirlo. Cahide ha un incidente: la donna scivola mentre è in bagno e deve essere condotta in ospedale. Come farà Cahide a nascondere ai medici di non essere incinta, come sta facendo credere a tutta la sua famiglia?

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Bulent, umiliato dal rifiuto di Suhan, trascorre la notte con Hulya, la prostituta che ha stretto un pericoloso accordo con Cahide. La dark lady, che ha scoperto che è stato Bulent ad appiccare al fuoco a casa di Cesur, decide di coprire l’uomo sicura che prima o poi lui le restituirà il favore. Intanto Cesur, ospite a casa dei Korludag dopo aver salvato Tahsin, trova un quadro con lo stemma della sua famiglia. A cena il capofamiglia dei Korludag racconta la storia della sua famiglia: in realtà è la storia del padre di Cesur! L’Alemdaroglu si allontana dalla cena e si rifugia a casa di Rifat a cui confida il suo piano: conquistare Suhan per distruggere Tahsin. La ragazza, sempre più attratta da Cesur, intuisce che il misterioso uomo nasconde qualcosa…

