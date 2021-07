Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Korhan contro Tahsin

Brave and Beautiful anticipazioni puntata oggi, 13 luglio

Nella puntata in onda oggi, martedì 13 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur invita Suhan a cena. A causa del maltempo la ragazza viene costretta a rimanere a Istanbul e Cesur la accompagna nell’abitazione dei Korludag a Nisantasi. Tra i due star per scoppiare la passione, ma Cesur vede un ritratto dei suoi nonni appeso al muro e così se ne va lasciando Suhan da sola. Il medico decide di mantenere il segreto di Cahide. Korhan, furioso con il padre che lo ha umiliato davanti a tutti, dice di avere in realtà sempre saputo che Tahsin è orfano e che la storia della sua famiglia è totalmente inventata.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 13 luglio: Serkan è innamorato di Selin?

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Mihriban, madre di Bulent, in passato è stata l’ex fiamma di Tahsin: la donna è stata abbandonata a un passo dall’altare dal Korludag che ha preferito sposare la madre di Suhan. La donna non è mai riuscita a perdonare l’uomo per averle spezzato il cuore. Dopo aver ricevuto il suo abito da sposa mai indossato, Mihiriban decide di affrontare Tahsin e lo minaccia di raccontare tutta la verità sui crimini che lui ha commesso in passato. Intanto Cesur continua con il suo piano: dopo aver salvato la vita di Suhan, ha salvato anche quella del padre, Tahsin. Il giovane alloggi dai Karlodug dopo che la sua casa è andata a fuoco per colpa di Bulent. Suhan è molto affascinata da Cesur ma nutre molti dubbi e così decide di seguirlo a Istanbul. La ragazza scopre che l’uomo ha una casa in città dove ospita Banu e suo figlio Omer. Intanto Cahdie scivola in bagno e viene portata in ospedale…

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Maite con le spalle al muroBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Flo scopre la verità su Sally

© RIPRODUZIONE RISERVATA