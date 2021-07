Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Cesur indaga su Adalet

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 22 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 22 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur continua a indagare sul passato di Adalet, pers scoprire quale sia il suo legame con Tahsin Korludag. Il ragazzo scopre che Riza, condannato per l’omicidio del precedente direttore dell’orfanotrofio, è il fratello della farmacista. Tahsin decide di organizzare un party in onore del nipote che dovrà arrivare. Ma il clima dei festeggiamenti viene interrotto quando Hulya rivela a Cahide di aver denunciato il padre di suo figlio per l’omicidio del dottor Nedim. Durante un pranzo con Kohran, Suhan cerca di avere qualche informazione in più sul passato del padre. La sera a cena con Cesur, la ragazza cerca di capire quali siano le ragioni per cui il giovane si sia trasferito proprio nella cittadina di Korludag.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Rifat scopre che Madre Belkis, uccisa da Salih, era la direttrice dell’orfanotrofio in cui è cresciuta la compagna di Tahsin, Adalet. L’ex poliziotto scopre anche che pure il precedente direttore era stato ucciso nella stessa notte in cui il padre di Cesur è stato ritrovato morto. Alla festa di inaugurazione di casa sua, Cesur fa arrabbiare Tahsin quando rivela di aver trovato nel suo terreno delle monete d’oro antichissime. Il Korludag sfoga la sua ira con Kohran e Bulent. Cesur chiarisce davanti a Suhan il suo rapporto con Banu. Ma la giovane è sconvolta dopo aver sentito una conversazione tra Cesur, Rifat e Banu dove indicano Tahsin come il mandante di diversi omicidi. Suhan corre a casa per cercare delle vecchie foto di famiglia, chiedendo a Salih se avesse mai sentito il nome di Hasan Karahasanoglu. Korhan sorprende la sorella che gli chiede se ha mai sentito nominare Hasan Karahasanoglu. Shirin rientrando alla tenuta con Kemal, porta anche Cesur ma Suhan si mostra dalla presenza del giovane. Intanto Kohran a letto ha un flashback di quando era piccolo in cui sentiva dire che Hasan Karahasanoglu era stato ucciso da Tahsin Korludag.

