Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 26 luglio: shock per Kemal e Sirin

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 26 luglio

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 26 luglio, con la soap opera turca “Brave and Beautiful”. Tanti colpi di scena in questa nuova puntata. Finalmente, Kemal, lo stalliere è pronto a sposare la sua amata Sirin, migliore amica di Suhan. I due, anche se giovanissimi sono così innamorati tanto da essere pronti a compiere il grande passo del matrimonio, e non vogliono aspettare ancora. La coppia oltre ad aver stabilito immediatamente la data, continua ad organizzare tutti i preparativi. La figlia del Korludag, volendo molto bene a entrambi, si è subito mostrata molto entusiasta per la lieta notizia. Intanto Cesur ha deciso che sua madre andrà a vivere con lui.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: Agustina vuole aiutare Gloria

La signora Fugen, è ammalata di Alzheimer e il figlio vuole potersi prendere cura di lei nel migliore dei modi, infatti oltre a Sirin ci sarà del personale competente pronto ad assisterla.

La signora ha molto frequentemente dei vuoti memoria, e molte volte anche i suoi discorsi sono privi di senso logico o addirittura difficili da interpretare. Per questo motivo Cesur pensa che la soluzione migliore sia quella di portare sua madre a casa così da avere tutta l’assistenza necessaria.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: Wyatt scopre la verità su Sally

Brave and Beautiful, cosa accadrà nella nuova puntata?

Cesur, oltre a prendersi cura della madre, deve continuare a portare avanti il suo piano di vendetta contro il Korludag. Tahsin dopo aver scoperto che nelle terre dell’Alemdaroglu è stato ritrovato dell’oro, si è amaramente pentito di non essersi fidato del nuovo arrivato, e di aver dato ascolto sia al figlio Kohran e al genero Bulent. Tahsin ha capito di aver in comune con Cesur il fiuto per gli affari, infatti per tale ragione non ha intenzione di farsi scappare un’altra occasione d’oro cioè far diventare Cesur suo socio. Intanto dopo esser stata trasferita a cabrave sa del figlio, la signora Fugen si allontanerà dall’abitazione senza avvisare il figlio. Tutti si preoccuperanno e la signora andrà nel panico perdendosi nella foresta che circonda l’abitazione del figlio. Casualmente la signora verrà ritrovata da Tahsin, che capito che si trattava della madre del suo socio le darà immediatamente soccorso.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 luglio: colpo di scena per Antonito e Lolita

Quando la signora Fugen verrà riaccompagnata a casa sana e salva dal Korludag, perderà le staffe appena saprà l’identità di colui che l’ha aiutata. Purtroppo durante il matrimonio di Kemal e Sirin, la madre di Cesur accuserà il Korludag di essere l’assassino di suo marito, lasciando tutti gli invitati sconvolti. Con questo atteggiamento, Fugen rischia di far saltare il piano del figlio per vendicarsi di colui che ha fondato la città di Korludag, nonché città natale di suo padre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA