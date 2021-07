Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 29 luglio: Suhan si ubriaca con Cesur

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 29 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 29 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin vuole sposare Adalet e lo comunica ai suoi figli. La notizia, però, non suscita nel figli Suhan e Kohran l’entusiasmo sperato. La ragazza non vuole accettare come matrigna la farmacista, che ritiene responsabile della morte della persona che lei più amava al mondo. Suhan cerca conforto in Cesur, con cui si ubriaca. Cahide, invece, si mette all’opera per tentare di convincere il marito a gioire per le prossime nozze del padre.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Ferit e Ceren più vicini

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Tahsin ha scoperto che nelle terre che ha venduto a Cesur è stato rivenuto dell’oro. Il Korludag si pente per non aver dato ascolto al nuovo arrivato ma al figlio Kohran e al “genero” Bulent. Inaspettatamente Tashin chiede all’Alemdaroglu di avviare una partnership insieme, avendo intuito il fiuto per gli affari del giovane Cesur. Ovviamente l’intenzione di Cesur è conquistare la fiducia di Tashin, per colpirlo più duramente quando l’uomo abbasserà la guardia. L’Alemdaroglu coglie tutti di sorpresa comprando le terre dei contadini che, da anni, vengono maltrattati dal Korludag. Cesur dichiara ai soci che le terre verranno destinate alla produzione dell’olio dei semi di zucca.

