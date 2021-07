Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Suhan contro Adalet

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 30 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 30 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Kohran e Suhan non hanno accolto felicemente la notizia del matrimonio tra Tahsin e Adalet. Ma nonostante il malcontento dei figli, il Korludag ha sposato Adalet. Dopo le nozze, Adalet cerca un confronto con Suhan che però non le persone di aver causato la depressione e la morte della madre, la persona che lei amava di più al mondo. Bulent scopre che ha detto all’ex fidanzato Turan che il figlio che attende è suo. L’uomo vorrebbe altri soldi, ma Cahide e Bülent decidono di liberarsi di lui. Utilizzando le fotografie di famiglia dei Korludag, Rifat ritrova uno dei vecchi amici di Hasan e Tahsin, Mithat, che però è un informatore del Korludag.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Cinta e Camino litigano!

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Tahsin vuole sposare Adalet. La lieta notizia, però, non suscita nei figli Suhan e Kohran l’entusiasmo sperato. Cahide cerca di convincere il marito ad accettare la nuova moglie del padre, in vista dell’arrivo di loro figlio: appoggiare le nozze del padre potrebbe tornargli utile. Suhan invece non vuole accettare la farmacista nella sua famiglia, perché la ritiene colpevole della morte della madre. La ragazza cerca conforto a casa di Cesur: la Korludag si ubriaca…

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Sally di nuovo in ospedale!Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Ferit e Ceren più vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA