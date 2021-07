Brave and Beautiful / Anticipazioni puntata oggi, 6 luglio: Suhan pensa a Cesur

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 6 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 6 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” Suhan continua a pensare Cesur: quando va casa dell’uomo per vedere la sua cavalla Carezza, capisce di non essere indifferente al nuovo arrivato. Viste le circostanze del loro primo incontro, la giovane è molto incuriosita e vorrebbe conoscere meglio Cesur. Ma quando si ritroverà di fronte a lui, l’uomo si mostra molto diverso da come lei se lo aspettava e immaginava. Intanto Tahsin Korludag dopo aver scoperto l’incidente con Carezza il cavallo della figlia decide di licenziare lo stalliere, che viene assunto da Cesur che cera di capire qualcosa in più sul suo nemico.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Brave and Beautiful” Cesur Alemdaroglu ha deciso di trasferirsi fuori Istanbul per vendicarsi della morte del padre. Il giovane ha un conto in sospeso con Tahsin Korludag, proprietario della maggior parte dei terreni del posto. Il ragazzo non ha intenzione di usare la forza ma è convinto che l’uomo gli darà ciò che vuole di sua spontanea volontà. Ma appena Cesur mette piede nella terra dei Korludag salva la vita a una ragazza di Suhan: tra loro è subito un colpo di fulmine. Ma la ragazza non solo è già fidanzata, ma è la figlia di Tahsin Korludag. Oltre a Suhan, Tahsin ha un altro figlio, Korhan, sposato con Cahide che viene sempre umiliato dal padre. Quando Cesur trova il cavallo di Suhan capisce che qualcuno ha cercato di uccidere la ragazza, perché l’animale era stato ferito. L’uomo decide di tenere con sé il cavallo fino a quando non si sarà ripreso, e poi lo riporterà alla tenuta.

