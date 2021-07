Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 luglio: Suhan rifiuta Bulent!

Brave and Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 7 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 luglio, della soap opera turca “Brave and Beautiful” viene organizzata una festa per festeggiare il compleanno di Tahsin. Familiari e amici lo festeggiano: ci sono i due figli Kohran, con la compagna, e Suhan, con il fidanzato Bulent. Nonostante si conoscano da sempre, Suhan ha qualche dubbio sul partner: vorrebbe capire se Bulent stia con lei perché realmente innamorato o per garantirsi un posto privilegiato in una famiglia molto ricca. Quando Bulent le fa la proposta di matrimonio davanti tutti gli invitati al party Suhan rifiuta. Cesur assiste alla scena tra Suhan e Bulent, umiliando quest’ultimo di fronte a tutti.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful” Cesur ha salato Suhan, che stava per precipitare in un dirupo a causa del suo cavallo imbizzarrito. Nel loro primo incontro è scattato subito qualcosa. La figlia di Tahsin continua a pensare all’incidente, che poteva esserle fatale, ma soprattutto continua a pensare a Cesur. Incuriosita dall’atteggiamento dell’uomo, Suhan si reca a casa di Cesur dove trova la sua cavalla Carezza. Suhan si ritrova davanti un uomo diverso da quello che si immaginava, molto spavaldo e antipatico nonostante la giovane gli manifesti la sua gratitudine. Intanto Tahsin, appena verra informato dell’incidente della figlia, licenzia immediatamente Kemal, lo stalliere. Il giovane viene assunto da Cesur, convito di poter ottenere le informazioni necessarie per scoprire qualcosa di più sul suo nemico.

