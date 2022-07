Brave and Beautiful oggi non va in onda, perché?/ Al suo posto c’è…

Brave and Beautiful oggi 1° luglio non va in onda nel pomeriggio di Canale5. Un cambio di programmazione per la soap turca che da un anno ha appassionato milioni di spettatori. Dietro la decisione di non trasmettere una nuova puntata delle vicende di Cesur e Suhan c’è una motivazione ben precisa: infatti Brave and Beautiful è finito ieri, con l’ultimo appuntamento che ha visto i due innamorati riuscire a sopravvivere all’ennesimo piano diabolico di Riza, coronando il loro sogno d’amore.

Brave and Beautiful oggi non va in onda: cosa c’è al suo posto?

Brave and Beautiful oggi non va in onda e per riempire il vuoto nella programmazione Canale5 trasmette il film Testamento d’amore. L’appuntamento è alle 16:50 al termine della puntata della soap spagnola Un altro domani. Il film è una commedia romantica prodotta nel 2020 con protagonisti Fanny Krausz, Daniel Gawlowski, Carin C. Tietze, Heio von Stetten, Xenia Tiling, e Doris Buchrucker. La storia segue quella di Hanna, una giovane che dopo aver ereditato una fattoria è costretta a lasciare Monaco per trasferirsi nelle tranquille campagne della Baviera. In questo luogo troverà non solo se stessa, ma anche l’amore. Testamento d’amore dura 88 minuti e secondo la guida tv dovrebbe terminare alle 18:50.

Brave and Beautiful: come è finita la soap turca?

Brave and Beautiful si è conclusa ieri 30 giugno con l’ultima puntata. Tahsin e Cesur hanno unito le loro forze contro Riza, entrambi spinti dal desiderio di vendetta contro l’uomo che ha provocato tanto loro alla sua famiglia e a Suhan, che l’ha rapita e attualmente giace in ospedale in coma dopo un difficile parto. Qui la donna sogna il futuro radioso con il suo amato: sono insieme, felici, con un bambino. Intanto, Tahsin decide di affrontare da solo Riza e sale sulla barca dove il criminale sta tentando la fuga; qui avviene un’accesa lite, e poi l’imbarcazione esplode, uccidendoli entrambi. Cesur assiste inerme e non gli resta che correre in ospedale da Suhan, che nel frattempo è uscita dal coma. Insieme decidono di lasciarsi tutto alle spalle e di iniziare una vita col figlio appena nato.

