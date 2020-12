Brave Ragazze, la storia vera/ Una gang di rapinatrici francesi negli anni ottanta

Brave Ragazze, film in onda stasera su Rai 1, è ispirato a una storia vera quella di una gang di rapinatrici francesi che ci giungono dagli anni ottanta. Conosciute come La banda delle Amazzoni erano state protagoniste a Avignone di diverse rapine. La sceneggiatura è ispirata a questo fatto di cronaca di cui però non ci sono moltissime informazioni e sulla quale hanno dovuto lavorare Michela Andreozzi e Alberto Manni per cercare di rendere la storia maggiormente avvincente e densa di dettagli. Le donne si chiamavano Laurence, Helene, Carole, Farija e Malika amiche fin dall’infanzia che avevano condiviso a L’Isle-sur-la-Sorgue nella regione di Cavaillon. Questa è una piccola città della Provenza che in molti conoscono anche come la Piccola Venezia visto i canali caratteristici che ricordano molto da vicino la laguna veneta.

Brave Ragazze, la storia vera: in cerca di un riscatto

La storia vera di Brave Ragazze ci racconta la vita di cinque giovani donne alla ricerca di un riscatto al centro di una vita non proprio facile. Laurence era la madre di un bimbo piccolo che lavorava come domestica in un hotel. Helena invece era una commessa madre di tre figli e con un marito. Invece Carola era dipendente del municipio che per arrotondare vendeva anche olive al mercato. Fatija e Malika erano sorelle con la prima brillante studentessa e la seconda invece recidiva perché condannata per furto. Cercavano una svolta per rilanciare la propria vita e cercare di cambiare un’esistenza fin troppo complicata e piena di conti da pagare. Travestite da uomini riuscirono a racimolare un bottino di 330mila franchi spendendo tutto per comprare cibo e giochi per i loro bambini.



