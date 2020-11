Brave ragazze non va in onda/ Il film sostituito da Preferisco il Paradiso

Brave ragazze non va in onda, il film con Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli non sarà trasmesso in prima tv da Rai 1. Questo perchè giustamente la tv di Stato ha deciso di dedicare un omaggio a Gigi Proietti, tragicamente scomparso ieri nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Sulla prima rete della tv sarà mandato in onda Preferisco il Paradiso, una miniserie in due puntate trasmessa per la prima volta nel 2010 e tratta dalla storia di Filippo Neri interpretato proprio dal noto comico romano. Ci sarà dunque da riflettere ma anche da commuoversi ed emozionarsi. Di certo da ieri guardiamo Gigi con occhi diversi, da chi consapevole che non vedrà più una nuova battuta o un nuovo siparietto ma anche che c’è tanto di quel materiale da renderlo eterno.

Brave ragazze non va in onda, quando lo vedremo?

Il film Brave ragazze non andrà dunque in onda, ma quando lo vedremo in prima tv su Rai 1? La sensazione è che la tv di Stato abbia deciso di slittare la programmazione verso la prossima settimana. Gli orologi del Diavolo, nuova miniserie con protagonista Beppe Fiorello, è stata sostituita ieri da Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti e andrà in onda lunedì prossimo. Non c’è la certezza, ma probabilmente anche Brave ragazze subirà lo stesso processo e dunque sarà in onda sulla prima rete di Stato il 10, martedì prossimo. Il pubblico sicuramente aspetterà volentieri sette giorni soprattutto se si tratta di onorare la memoria di una persona che per il nostro paese ha dato tantissimo.



