Brave Ragazze, Rai1/ Trama e cast film in onda oggi, 13 dicembre, con Ambra Angiolini

Brave Ragazze, il cast del film in onda oggi, 13 dicembre, con Ambra Angiolini e Luca Argentero

‘Brave Ragazze’ sarà il film in onda in prima serata su Rai Uno domenica 13 dicembre 2020 alle ore 21.25. Pellicola italiana diretta nel 2019 dalla regista Michela Andreozzi, vede tra i protagonisti del cast Ambra Angiolini nel ruolo di Anna, Silvia D’Amico nella parte di Caterina, Luca Argentero nel ruolo del Commissario Giovanni Morandi, Max Tortora nei panni di Don Backy, Ilenia Pastorelli nella parte di Francesca mentre Serena Rossi ha il ruolo di Maria. Ludovica Paglia è Giulia, Fabio Morici ha il ruolo del Dottore, Michele Savoia è l’agente di polizia, Stefania Sandrelli ha la parte di Lucia, Fabrizio Colica è Paco e Federico Ielapi è Francesco. C’è una parte anche per la regista Michela Andreozzi, che interpreta Michela, mentre Massimiliano Vado (compagno della regista nella vita) ha il ruolo di Giuseppe.

Brave Ragazze, trama del film in onda su Rai1

La storia di ‘Brave Ragazze‘ è ambientata nel basso Lazio all’inizio degli anni Ottanta, nella cittadina di Gaeta. Quattro ragazze vivono la loro vita con monotonia, senza riuscire ad assecondare le loro aspirazioni. Anna è una ragazza madre che si guadagna da vivere facendo le pulizie occasionalmente, grazie al lavoro da portinaia della madre. Maria è chiusa nel suo fanatismo religioso ma non riesce a ribellarsi al marito violento, mentre Caterina e Chicca sono due giovani sorelle che faticano a rincorrere il sogno di andare a studiare a Roma e a Londra, con Chicca che non riesce a confessare di essere lesbica. La decisione di dare una svolta alle loro vite arrivano quando decidono di costituire una banda e rapinare una banca travestite da uomini, sicure di non dare nell’occhio e di essere insospettabili. Sul caso inizierà ad indagare il commissario Morandi e gli sviluppi nella vita delle quattro amiche saranno assolutamente sorprendenti, in grado di dare quella scossa alle loro vite che tanto avevano sognato e desiderato, ma esponendole al tempo stesso a rischi che non avevano calcolato. Le indagini andranno avanti in maniera serrata, fino a mettere le quattro ragazze di fronte alle loro inevitabili responsabilità ma facendo anche capire loro di essere indispensabili l’una per l’altra. Anche se questo dovrà significare arrivare a perdere quella libert di cui però, nelle condizioni precedenti alle rapine, non sapevano davvero più cosa fare.





