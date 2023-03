Brave ragazze/ Trama del film italiano con cast di successo su Rai 1 oggi 22 marzo

Il film Brave Ragazze viene mandato in onda oggi Mercoledì 22 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30. La pellicola di genere commedia è stata prodotta nel 2019 da diverse case cinematografiche tra cui Vision Distribution e Paco Cinematografica con la regia di Michela Andreozzi che oltre ad essere anche tra le protagoniste del cast, si è occupata della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Alberto Manni e Fiorenza Tessari. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Maurizio Filardo con la scenografia di Mauro Paradiso mentre il montaggio è firmato da Luciana Pandolfelli.

Scopriamo il cast del film Brave Ragazze: spiccano Ambra Angiolini, Serena Rossi, Stefania Sandrelli e…

Nel cast di Brave Ragazze ci sono tanti volti noti del mondo dello spettacolo italiano e della recitazione come Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Stefania Sandrelli, Luca Argentero, Max Tortora e Silvia D’Amico. Il film è unico-produzione italo-spagnola e la sceneggiatura è ispirata a una storia realmente accaduta in Francia alla fine degli anni ottanta: cinque amiche di Anignone, ribattezate dalla stampa come Le amazzoni misero a segno dei colpi a mano armata nella Vaucluse per un totale di poco più di 300 mila franchi, equivalente a circa 50 mila euro.

Brave Ragazze, la trama del film

Ecco la trama di Brave Ragazze: Gaeta, 1981, quattro amiche si trovano a fare i conti con una vita frustrante in cui non riescono a trovare un’occupazione adeguata. Decise ad avere una svolta, provano diverse attività ma si ritrovano in situazioni spiacevoli. Anna si ritrova da sola a mantenere e gestire le esigenze dei suoi due figli e l’unica fonte di reddito è legata a una attività di pulizie. Maria è una donna religiosa che nel corso della sua vita fa i conti con un marito alcolizzato e violento e Maria continua a portare avanti il suo matrimonio per il bene del suo unico figlio.

Chicca e Caterina sono due sorelle con delle difficoltà dal punto di vista sociale, in particolare Chicca essendo lesbica immagina di poter avere un futuro di maggior libertà andando a vivere in Inghilterra mentre Caterina ha come sogno nel cassetto avere i soldi necessari per frequentare un’importante università a Roma. La disperazione fa commettere errori ed è questo che succede nelle ragazze che si rendono conto che l’unico modo per realizzare i rispettivi sogni e svoltare nelle loro vite sia quello di svaligiare la banca del paese. Il loro piano è organizzato, decidono di vestirsi da uomo e riescono nell’obiettivo, ma un attento commissario di polizia si ritroverà sulle loro tracce.

