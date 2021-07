Braveheart Cuore Impavido/ Video, su Rai 3 il film con Mel Gibson (17 luglio)

Braveheart Cuore Impavido è una pellicola del 1995 che va in onda su Rai 3 oggi, 17 luglio, a partire dalle ore 20,30. È uno dei film di maggior successo di quell’anno ed è stata scritta, diretta e interpretata da Mel Gibson. Tra gli altri interpreti troviamo Sophie Marceau, Brendan Gleeson, James Cosmo, Catherine Mc Cormack. Il film è la seconda pellicola girata da Mel Gibson e possiede anche una grande importanza storica, in quanto si sostiene che abbia svolto un ruolo chiave nel risveglio della coscienza nazionale scozzese, infatti nel 1997 viene stipulato il Referendum che porta alla devoluzione dello Stato.

Braveheart Cuore Impavido, la trama

In Braveheart Cuore Impavido corre l’anno 1280 e la Scozia rimane senza eredi al trono, quindi il-Re d’Inghilterra, Edoardo I, mette in atto un piano per estendere i propri confini, scatenando una vera e propria guerra, uccidendo molti nobili scozzesi pretendenti al trono e scatenando gli eserciti contro le popolazioni più povere. A causa di queste battaglie, il giovane Wallace, rimane orfano e viene affidato alle cure dello zio, un uomo molto colto che ha la possibilità di insegnarli le lingue straniere e fargli conoscere l’Europa insieme all’uso della spada. Molti anni più tardi Wallace decide di ritornare al villaggio, dove ritrova i vecchi amici e la giovane Murron di cui è innamorato e ricambiato.

Il ragazzo ha tutto il desiderio di vivere serenamente e in pace il suo amore con la giovane, purtroppo però, dopo averla sposata in gran segreto, Murron viene uccisa da un gruppo di soldati del re, come atto di punizione estremo visto che si è rifiutata di subire violenza. Il fatto scatena l’ira del giovane Wallace che da quel momento inizia la vendetta. Il coraggio del ragazzo, darà vita alla ribellione dell’intera popolazione Scozzese contro la tirannia e il predominio inglese.

