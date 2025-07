“Braven – Il coraggioso”, film su Italia 1 con Jason Momoa

Giovedì 10 luglio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il thriller dal titolo “Braven – Il coraggioso”. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 2018, prodotto dalla Pride of Gypsies Production, di Jason Momoa, e diretto da Lin Oeding, film maker qui al suo esordio sul grande schermo.

Il protagonista è proprio l’attore di fama internazionale Jason Momoa, diventato celebre per personaggi quali Khal Drogo nella serie tv Il Trono di Spade e Aquaman nel DC Extended Universe. Nel cast anche: Stephen Lang, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Sasha Rossof e Brendan Fletcher.

La trama del film “Braven – Il coraggioso”: una baita di famiglia presa d’assalto dai narcotrafficanti

“Braven – Il coraggioso” racconta la storia di Joe Braven, un amorevole padre di famiglia che trascorre le sue giornate con l’adorata moglie e la loro dolce bambina, Charlotte. Un giorno, però, la loro quotidianità viene turbata da un evento violento: infatti, il padre di Braven viene coinvolto in una rissa all’interno di un locale, dopo che aveva bevuto in modo esagerato. L’uomo riporta un trauma cranico, che peggiora ulteriormente la sua demenza senile, e proprio per questo motivo Braven decide di trasferirsi con lui e la sua famiglia per qualche giorno nella loro baita, con la speranza di trovare un po’ di pace.

Quella che doveva essere una riunione familiare si trasforma ben presto in una situazione pericolosa quando, nella cittadina confinante, alcuni narcotrafficanti iniziano a delinquere in modo sempre più sfacciato e decidono di scegliere proprio la baita di Braven come centro di smistamento della loro merce. Riuscirà l’uomo a tenere al sicuro i suoi cari da questo nuovo pericolo?