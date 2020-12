Braven il coraggioso/ Su Italia 1 il film con Jason Momoa (oggi, 14 dicembre 2020)

Braven il coraggioso va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2018 degli Stati Uniti d’America è distribuita in Italia dalla Eagle pictures. La regia porta la firma di Lin Oeding, il soggetto è stato scritto da Mike Nilton e Thomas Pa’a Sibbet i quali si sono occupati anche della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora solo di Justin Small e Ohad Benchetrit, il montaggio è stato eseguito dal Rob Ronz e la fotografia affidata a Brian Andrew Mendoza. Nel cast figurano tra gli altri Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Sasha Rossof, Brendan Fletcher e Sala Baker.

Braven il coraggioso, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Braven il coraggioso. In una tranquilla cittadina ubicata al confine tra gli Stati Uniti d’America e il Canada vive un uomo dal fisico possente di nome Joe. La cittadina si trova in una zona periferica e soprattutto nei pressi di una bellissima foresta, il che induce il giovane uomo ad avere una vita tranquilla fatta di piaceri semplici, ma al tempo stesso soddisfacenti. Si guadagna da vivere portando avanti l’attività di famiglia di taglialegna e ha come principale obiettivo quello di riuscire a mettere in essere una splendida famiglia magari per vivere per il resto dei propri giorni anche insieme ai genitori, in particolar modo al padre. Proprio il padre sta passando un periodo difficile della sua esistenza in virtù di una complicata patologia che non gli permette di essere autonomo.

I due devono affrontare momenti molto difficili e soprattutto Joe deve fare in modo che al padre non manchi alcun genere di cura dal punto di vista farmacologico. Un giorno decide di voler trascorrere una giornata differente dal solito in totale tranquillità al fianco dei proprio padre malato in una baita di montagna di sua proprietà. Siccome voleva avere una giornata da dedicare tutta a suo padre ha deciso di tenere all’oscuro tutte le persone care di questa sua intenzione e quindi parte insieme al padre per raggiungere la baita. Purtroppo, quella che doveva essere una tranquilla giornata tra padre e figlio si tramuta in un incubo senza fine.

Infatti, quella baita in cui l’uomo da tempo non si recava in virtù dei tanti impegni di lavoro e delle cura del padre, è stata presa in considerazione da alcuni trafficanti di droga che hanno deciso di nascondere al suo interno un’importante partita di droga. Insomma, insieme a suo padre Joe sarà a forte rischio e dovrà vedersela con criminali senza scrupoli pronti ad uccidere pur di riprendersi la loro droga. Joe, facendo leva sulla sua forza fisica e su un incredibile coraggio dovrà affrontare i criminali e soprattutto portare in salvo suo padre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA