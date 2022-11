BRAVEN IL CORAGGIOSO, ITALIA 1/ Il film con Jason Momoa e diretto da Lin Oeding

Braven il coraggioso: nel cast anche Zahn McClarnon

Nel cast di Braven il coraggioso c’è nella piccola particina di Hallett anche Zahn McClarnon doppiato nella versione italiana da Christian Iansante. Nato a Denver il 24 ottobre del 1966 è di origini miste visto che la mamma è di etnia Hunkpapa Lakota e il papà è irlandese. Fin da bambino si interessa della storia degli antenati della madre e diventa da residente in Montana un abitudinario della Riserva indiana dei Piedi. Trascorre inoltre molto tempo con i nonni con la mamma rimasta nella Riserva Indiana Sioux nel Dakota del sud. Il ruolo per cui tutti lo ricordiamo è quello del capo della polizia tribale indiana della riserva Cheyenne Mathias nella serie televisiva Longmire. Il suo debutto arriva in alcuni episodi della nota serie La signora del West. Nel 1994 ha debuttato al cinema in Rosso d’autunno di Bruce Beresford. Molto spesso, anche per il suo aspetto, gli è stato chiesto di recitare il ruolo dell’indiano d’america.

Braven il coraggioso, film di Italia 1 diretto da Lin Oeding

Braven il coraggioso va in onda oggi, lunedì 21 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico e d’azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 da Charles Auty in collaborazione con Shanan Becker e diretto da Lin Oeding.

Tra gli attori principali di Braven il coraggioso sono da segnalare le partecipazioni di Stephen Lang, Garret Dillahunt, Sala Baker e Jason Momoa. Il film ha avuto un iter realizzativo piuttosto complesso, al punto da essere rilasciato solo 3 anni dopo l’inizio delle riprese.

Infatti, a causa di alcuni problemi riscontrati sul set le riprese iniziate nel 2015 in Canada, precisamente a Terranova, si sono concluse solamente nel 2018, ovvero l’anno dell’effettivo rilascio della pellicola. Nonostante tale aspetto il risultato finale è stato comunque applaudito da buona parte della critica cinematografica, soprattutto in riferimento alla sceneggiatura.

Braven il coraggioso, la trama del film

Protagonista della storia di Braven il coraggioso è un padre di famiglia che di mestiere si occupa di un’azienda di disboscamento, di nome Joe Braven. La sua quotidianità vissuta con la moglie la tenera figlia di nome Charlotte viene però leggermente turbata da un evento particolare riguardante il padre. Quest’ultimo infatti si era reso protagonista di una vera e propria rissa all’interno di un pub a causa di un grado alcolico piuttosto elevato.

Infatti, in preda all’alcol aveva scambiato una donna per sua moglie, avventandosi contro l’uomo al suo fianco. Al termine della combutta si è procurato un fastidioso trauma cranico e la questione ha convinto i coniugi a trasferirsi per un breve periodo da lui. Il padre di Joe viveva in una splendida e tranquilla baita fuori città e forse la troppa solitudine della vita di montagna iniziava ad essere troppo pesante per lui.

La piccola Charlotte nel frattempo si nasconde nel bagagliaio dell’auto arrivando a casa del nonno ad insaputa dei genitori. L’unione familiare per la convalescenza del padre si tramuta presto però in qualcosa di molto più pericoloso. Infatti, in una cittadina nelle vicinanze iniziava a diffondersi un particolare movimento criminale concentrato principalmente sul traffico di droga.

I guadagni dell’attività si basavano principalmente sugli spostamenti e sulla capacità di raggiungere i diversi clienti con la refurtiva. A tal fine, i malfattori adocchiano proprio la baita del padre di Joe come centro di smistamento. La situazione coinvolgerà anche le forze dell’ordine e la vita di tutta la famiglia sarà più volte messa in pericolo.

