Braven: Il coraggioso/ Su Italia 1 il film con Steven Momoa

Braven: Il coraggioso, il film di Italia 1 diretto da Lin Oeding

Braven: Il coraggioso va in onda oggi, lunedì 6 dicembre 2021, su Italia 1 dalle 21.40. La pellicola del 2018 è distribuita da Highland Film Group, Creative Geniusess, Eagle Pictures e prodotta da Highland Film Group, Hassell Free Production. La regia è di Lin Oeding. Per il regista, questa pellicola è stata la sua prima e unica esperienza in ambito cinematografico, negli 8 anni di carriera ha dire 12 serie tv, i suoi più recenti lavori sono: Warrion, Cobra Kai, Magnum P.I.. L’attore principale è Jason Momoa: 11 anni di carriera ha interpretato 12 film e 3 serie tv.

I suoi ultimi lavori cinematografici sono: Aquaman nel 2018 il sequel Aquaman 2 dovrà uscire nel 2022 non si conosce la trama, ma è stata di nuovo confermata la presenza di Jason Momoa nella parte di Arthur Curry alias Aquaman. Stephen Lang interpreta il padre di Joe Braven. L’attore è noto per aver recitato in – Avatar- vestendo gli abiti del colonnello Quaritch, lo vedremo di nuovo in questo ruolo per lungo tempo, difatti in programmazione ci sono ben 4 sequel che interessano questa pellicola. Tra i suoi recenti lavori ricordiamo: Il settimo giorno e L’uomo nel buio.

Braven: Il coraggioso, la trama del film: quando tuo padre si mette nei guai

Joe Braven interpretato da Jason Momoa è il protagonista di Braven: Il coraggioso. L’uomo vive un’esistenza tranquilla in una casa che si trova nella zona di frontiera che divide il Canada con gli Stati Uniti. Le sue giornate scorrono tranquille in compagnia della moglie e della figlia Charlotte. Nonostante per mantenere la famiglia faccia l’umile mestiere del boscaiolo, Jason si sente soddisfatto e felice. Un giorno suo padre si mette nei guai. Affetto da demenza, mentre è all’interno di un bar, confonde una donna per sua moglie e finisce al centro di una rissa. Jason interviene per allontanare il padre dalla discussione. Da quel momento si rende conto per la prima volta che il genitore ha bisogno di maggiori attenzioni, così decide di organizzare un fine settimana con il padre e la figlia Charlotte in una baita di famiglia sistemata tra le montagne, ma quella che doveva essere una felice gita a contatto con la natura, si rivela un weekend di terrore dove le loro vite vengono messe in pericolo. Joe Braven deve vedersela con una banda di trafficanti di droga, che in seguito a un incidente stradale è costretta ad abbandonare il carico di merce dentro il camion che la trasporta. Mentre il boscaiolo con la sua famiglia sono in casa, vengono accerchiati dai criminali, che tornati indietro per recuperare il carico di cocaina sono disposti a uccidere chiunque intralci i loro piani. Joe con il padre uniscono le loro forze per proteggere le loro vite e quella della piccola Charlotte.

