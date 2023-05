Bregovic: “Con la musica unisco popoli nemici”/ “È il solo linguaggio universale”

Goran Bregovic, musicista e compositore bosniaco, ha parlato in una intervista al Corriere della Sera dell’importanza della musica nella nostra epoca. “È il solo linguaggio universale, tant’è che i primi strumenti risalgono a 20 mila anni fa. Con la musica posso fare quello che i politici non riescono: unire culture e popoli diversi, anche nemici”, ha sottolineato.

Di recente l’artista ha collaborato con la Wedding and Funeral Band, che è un esempio di multietnicità. “Come lo è su altre frontiere la Divan di Baremboim con musicisti arabi e israeliani. Oasi di pace in territori di guerra. Purtroppo il miracolo della musica accade solo per chi la esegue. Per il mondo esterno resta un esempio su cui riflettere. Non sufficiente a far tacere le armi”, ha affermato con non poca amarezza. “Perché è più facile odiare che convivere rispettando le differenze. Dove c’è grande povertà e sottocultura, la democrazia, diceva Aristotele, non è sempre la miglior forma di governo”.

Bregovic: “Con la musica unisco popoli nemici”. Il parere sul conflitto

Goran Bregovic, a tal proposito, ha detto la sua sulla guerra in Ucraina, che va avanti ormai da più di un anno. “Piango su tutti i morti, soldati e civili, ucraini e russi. Una generazione spazzata via per una questione di confini. Il potere non ha pietà, non tiene conto della sofferenza. Quella presente e quella futura. A Sarajevo, la mia città, tre anni di assedio hanno lasciato ferite che 30 anni dopo sanguinano ancora. La riconciliazione è una strada lunga e difficile. Odio e violenza sono l’eredità per quelli che verranno”.

Un altro tema attuale che gli è molto caro è quello dell’ambiente. “In copertina del mio ultimo lavoro ho rappresentato l’ombelico del mondo. Come la canzone di Jovanotti. Qui però sta per tutt’altro. L’ombelico è la terra madre, violentata dall’avidità dei suoi figli. Le conseguenze sono evidenti. Ma, come succede per le guerre, ce ne accorgiamo solo quando ci toccano da vicino. Tutto ciò che accade fuori Europa non sembra riguardarci”, ha concluso.











