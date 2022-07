Bremer all’Inter?/ Calciomercato, Cairo: “Vale di più delle cifre di cui si parlava”

Calciomercato news, il patron Cairo parla di Gleison Bremer all’Inter

Le chances di approdo per Gleison Bremer all’Inter non sembrano aumentare in questi giorni di calciomercato estivo. Il difensore del Torino viene valutato sui 40 milioni di euro mentre i nerazzurri non si sarebbero per il momento spinti oltre i 30 milioni e devono fare i conti anche con la concorrenza della Juventus, che potrebbe aver bisogno di rimpiazzare l’olandese De Ligt. Aspettando di capire quanto il PSG offrirà all’Inter per Milan Skriniar, il patron Urbano Cairo ha fatto il punto della situazione a margine della presentazione dei palinsesti La7.

Il numero uno dei granata ha spiegato, come riporta LaPresse: “C’è un prezzo giusto per Bremer? C’è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene. Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano.”

Calciomercato news, in stallo la trattativa per Bremer all’Inter

L’arrivo di Bremer all’Inter non sembra dunque certo per questo luglio di calciomercato. Il presidente ha parlato anche della possibilità di inserire contropartite tecniche nell’affare: “Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi potrà permetterselo saranno squadre di alto livello. Casadei come contropartita dall’Inter? So che è un giovane promettente, ma non lo conosco bene.”

