Bremer all’Inter?/ Calciomercato: è duello con la Juventus, oggi l’offerta bianconera

Calciomercato news, la Juventus si inserisce per Bremer all’Inter

Nuovo capitolo nel tormentone di calciomercato riguardante il passaggio di Gleison Bremer all’Inter. Dopo il mancato incontro che era in programma secondo i rumors nella giornata di ieri, quest’oggi la Juventus, che si è inserita ormai da diversi giorni nella corsa al calciatore, dovrebbe presentare a sua volta l’offerta formale al Torino. Ricordiamo che i bianconeri, secondo quanto emerso, potrebbero offrire un milione di euro in più d’ingaggio al brasiliano rispetto a quanto proposto dall’Inter, ovvero 4 milioni.

L’offerta dei nerazzurri è, come spiegato da Sky Sport, di 30 milioni di euro più bonus più il cartellino del giovane centrocampista Cesare Casadei e la sensazione è che i dirigenti interisti non abbiano alcuna intenzione di effettuare ulteriori rilanci, provando piuttosto a soddisfare i granata lavorando sul piano della forma. Dal canto suo la Vecchia Signora potrebbe arrivare ad offrire addirittura tra i 40 ed i 45 milioni di euro.

Calciomercato news, giornata importante per Bremer all’Inter

Il trasferimento di Gleison Bremer all’Inter potrebbe quindi essere frenato dalla Juventus, desiderosa di mettere le mani sul calciatore in questa finestra di calciomercato. I bianconeri stanno cedendo l’olandese De Ligt al Bayern Monaco ed il denaro ottenuto permetterà loro di tornare con forza sul mercato, come sottolineato dall’imminente proposta per Bremer. In ogni caso a questo punto dovrebbero essere i granata a scegliere la squadra a cui cedere il centrale.

