Bremer all’Inter?/ Calciomercato, lunedì l’incontro decisivo e Casadei va al Torino

Calciomercato news, lunedì giornata decisiva per Bremer all’Inter

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Gleison Bremer all’Inter dovrebbe presto giungere alla sua conclusione. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, la giornata di lunedì dovrebbe essere quella decisiva per completare la trattativa con il Torino, club ormai pronto a perdere il centrale brasiliano accostato anche alla Juventus nell’ottica di sostituire l’olandese De Ligt, finito nel mirino del Bayern Monaco.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna supera Pinamonti, Roma: chiesti Villar e Calafiori

I bianconeri, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbero tentare il difensore con un ingaggio superiore rispetto a quanto offerto dai nerazzurri oltre a promettere di più pure ai granata per il cartellino dello stesso. I discorsi con l’Inter sono però avviati da diverso tempo e l’amministratore delegato Beppe Marotta punta a chiudere a breve l’operazione con il patron Urbano Cairo in modo da consegnare a mister Inzaghi un calciatore pronto se dovesse essere confermata la partenza di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Il Rennes si avvicina a Kim Min-Jae e allora ecco Diallo

Calciomercato news, Gleison Bremer all’Inter e Cesare Casadei al Torino

Per convincere il Torino a cedere Bremer all’Inter in questi giorni di calciomercato i dirigenti del club milanese avrebbero inserito nell’affare anche Cesare Casadei, centrocampista diciannovenne sotto contratto fino al giugno del 2024. L’intenzione dell’Inter è comunque quella di inserire una clausola di riacquisto così da non perdere completamente il calciatore della Primavera. La Juventus guarderà altrove per rimpiazzare De Ligt con Gabriel e Pau Torres nel mirino.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pau Torres o Gabriel in difesa, Morata il vice-Vlahovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA