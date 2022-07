Bremer all’Inter?/ Calciomercato news, previsto incontro con Cairo mentre Skriniar…

Calciomercato news, la situazione riguardante il passaggio Bremer all’Inter

In queste prime settimane di calciomercato estivo sembrano cominciare a moltiplicarsi i tormentoni riguardanti trattative che si stanno protraendo da lungo tempo come ad esempio quella per portare Gleison Bremer all’Inter. Accostato anche alla Juventus, che potrebbe cedere De Ligt, al Milan, che ha perso Romagnoli a parametro zero, ed al Napoli, che potrebbe salutare Koulibaly, il brasiliano sembrerebbe aver scelto Milano come prossima destinazione per proseguire la sua carriera.

Stando alle indiscrezioni, lo stesso Bremer avrebbe già respinto al mittente l’interesse del Tottenham poichè convinto nello sposare la causa dei nerazzurri che vorrebbero tuttavia prima cedere Milan Skriniar al Paris Saint-Germain prima di affondare il colpo con il Torino. La richiesta dei granata sarebbe vicina ai 40 milioni di euro mentre i lombardi per ora non si sarebbero spinti oltre i 28/30 milioni di euro, bonus compresi.

Calciomercato news, accelerata per portare Gleison Bremer all’Inter

Le chances di vedere Bremer all’Inter in questa finestra di calciomercato sono dunque buone ed in settimana la trattativa potrebbe subire un’accelerata decisiva. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’agente del calciatore e l’intermediario dell’operazione dovrebbero presto arrivare in Italia per discutere dell’affare direttamente con il patron Urbano Cairo. Non è inoltre da escludere che l’Inter concluda quest’operazione a prescindere dalla partenza di Skriniar in direzione PSG.

