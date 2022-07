Bremer all’Inter?/ Calciomercato, possibile slittamento per la chiusura dell’affare

Calciomercato news, l’incontro per portare Gleison Bremer all’Inter

Il tormentone di calciomercato relativo al trasferimento di Gleison Bremer all’Inter sembra essere vicino alla sua conclusione dopo i tanti rumors dei giorni scorsi. Il difensore del Torino starebbe per diventare un nuovo calciatore nerazzurro così da sostituire Milan Skriniar, destinato al Paris Saint-Germain, e nella giornata di domani sarebbe in programma un nuovo incontro per concludere l’operazione in maniera definitiva.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i lombardi sarebbero intenzionati a chiudere prima il passaggio di Milan Skriniar al PSG ed i dirigenti dovrebbe incontrare i rappresentanti della società francese solamente martedì, aspettandosi un rilancio rispetto all’offerta già presentata. La Juventus, che sta per cedere De Ligt al Bayern Monaco, rimane attenta all’evolversi della situazione sebbene l’Inter sia decisa ad offrire 35 milioni di euro più bonus per accaparrarsi il difensore brasiliano.

Calciomercato news, anche mister Inzaghi spinge per Bremer all’Inter

L’arrivo di Bremer all’Inter potrebbe essere quindi rimandato di qualche giorno in questo luglio di calciomercato estivo. A margine dell’amichevole pareggiata per 2 a 2 ieri sera a Ferrara contro il Monaco, anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato a Sportitalia di questa situazione dichiarando: “Siamo un po’ in difficoltà con i difensori. Ho dirigenti bravissimi che stanno lavorando in questa direzione. Abbiamo un difensore in meno e dobbiamo colmare questa lacuna. Abbiamo una trattativa importante in corso e io ogni giorno spingo perché questa trattativa si concluda.”

