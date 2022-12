Brenda Gozzoli, chi è la figlia di Sara Di Vaira/ Ballerina come i genitori e campionessa del mondo a 11 anni

Brenda Gozzoli è la figlia di Sara Di Vaira ospite a Ballando con le stelle 2022

Oltre ad essere una celebre ballerina e un volto televisivo ormai molto amato dal pubblico di Rai1, Sara Di Vaira è ancor prima una mamma fiera e innamoratissima della sua bambina. La figlia si chiama Brenda Gozzoli Di Vaira, avuta da Mirko Gozzoli, e ha oggi 11 anni. Una splendida bambina che il pubblico di Ballando con le stelle ha conosciuto lo scorso anno, quando si è infatti esibita sulla celebre pista di Rai1.

Buon sangue non mente dice il detto, e infatti Brenda, così come i suoi genitori, è una piccola campionessa di ballo. Di recente è stata infatti celebrata in diretta su Rai1 da Milly Carlucci perché ha conquistato il titolo di ballerina campionessa del mondo under 12. Nella semifinale di questa sera 2 dicembre, Brenda sarà ospite a Ballando proprio per esibirsi e celebrare su Rai1 questa sua grande vittoria.

Sara Di Vaira mamma orgogliosa della sua Brenda

Sara Di Vaira e il suo ex marito Mirko sono orgogliosissimi della loro bambina. A Brenda la ballerina dedica spesso parole di incoraggiamento e di grande amore sul suo profilo Instagram. Ne postiamo qui uno dei più recenti: “Non so cosa si scrive in queste occasioni… io una cosa sola posso dire con tutta la certezza di questo mondo, qualsiasi cosa tu voglia essere, ottenere, raggiungere, diventare, io sarò al tuo fianco, ti guarderò, ti incoraggerò, ti lascerò sbagliare, ti lascerò provare, senza aspettative perché il viaggio della tua crescita, così, è meraviglioso, sorprendente, puro…..proprio come te! GRAZIE AMORE MIO!”

