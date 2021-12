Brenda Gozzoli, figlia Sara Di Vaira finalista Ballando con te/ “Ecco il mio momento”

Brenda Gozzoli, la figlia di Sara di Vaira, ha incantato il pubblico di Ballando con le Stelle 2021 la settimana scorsa. Con una straordinaria esibizione sulle note di un brano di Raffaella Carrà si era aggiudicata la sfida “speciale” contro Leonardo, commuovendo mamma e tutti gli spettatori presenti in studio. Una classe non da poco per la sua età, una tecnica ereditata dalla sua insegnante, Sara di Vaira, che non ha trattenuto le lacrime quando l’ha vista esibirsi.

Brenda Gozzoli, finalista Ballando con Te: la figlia di Sara Di Vaira candidata alla vittoria

“In passato c’erano altri allievi della mamma, ora tocca a me perché sono brava”, ha raccontato orgogliosa la piccola Brenda Gozzoli. Piccola d’età, ma non di testa. La ballerina ha dimostrato di avere le idee molto chiare e con scioltezza ha tenuto il palco in diretta tv. D’altronde è figlia di Sara e del suo ex marito Mirko Gozzoli, otto volte campione negli standard. Una questione di sangue, verrebbe da dire. Dunque questa sera la rivedremo all’opera nel concorso di Ballando con Te giunto al suo ultimo atto. Se la vedrà contro i Waackin’ Fever, Nicole Murvana e Alessandro Romano e fratelli Chiappetta Karol Maria e Gabriel. Chi sarà il vincitore??

