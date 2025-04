C’è anche Brenda Lodigiani tra gli ospiti della grande “festa” finale di Stasera tutto è possibile, il comedy show presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. L’attrice ed imitatrice è conosciuta dal grande pubblico per le sue imitazioni diventate dei veri e propri cult non solo sui social, ma nel programma televisivo GialappaShow. Tra le sue imitazioni più riuscite c’è sicuramente quella di Annalaisa, parodia di Annalisa, nata da un’idea di Marco Satin, uno dei membri della Gialappa. Le prime volte il personaggio non funzionava stando a quanto raccontato dalla Lodigiani dalle pagine di Vanity Fair: “la prima volta che la faccio i Gialappa’s sono venuti da me dicendomi ‘Salta, perché non ti diverti abbastanza, trasmetti un senso di disagio, malessere, dobbiamo rigirarla”.

L’attrice ed imitatrice non nasconde che le prime volte non è stato semplice, anzi sentiva un senso di disagio, ma poi le cose sono cominciate a girare grazie all’inserimento di un corpo di ballo. La danza ha salvato la sua imitazione che è diventata sempre più forte ed originale fino all’arrivo del palo da pole dance. Poi tutto è andato per il meglio considerando che la sua parodia è tra le più ricercate e commentate sui social!

Brenda Lodigiani, le origini e il rapporto con il papà

Brenda Lodigiani è tra le presenze fisse del GialappaShow, il programma ideato dalla Gialappa’s Band, tra i più amati del piccolo schermo. “Con i Gialappa’s è bello lavorare, ti senti protetta” – ha detto l’attrice ed imitatrice che sin da bambina si è appassionata al mondo della danza. Proprio il ballo è stato salvifico per lei visto che ha dichiarato: “la danza è stata la mia salvezza, mi ha dato disciplina, le maestre erano un po’ come delle mamme”. Tutti la vedono sorridente e felice, pronta a far divertire, ma in realtà Brenda Lodigiani ha vissuto un’adolescenza non semplice culminata con 10 anni di terapia. “Ho avuto la fortuna di trovare un’ottima terapista che mi ha permesso di guardami dentro, da fuori, mi ha dato strumenti che nelle difficoltà aiutano” – ha dichiarato dalle pagine del Corriere della Sera.

Poi la morte del papà a cui era legatissima e che è sempre stato il suo primo fan: “per lui facevo sempre ridere, gli andava sempre bene tutto”. Proprio il papà l’ha accompagnata ad un provino per Disney Channel, quel provino che ha cambiato per sempre la sua vita.