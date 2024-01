Brenda Lodigiani, chi è e carriera/ Il recente successo a GialappaShow e la rivelazione sulle origini sinti

Brenda Lodigiani, chi è l’attrice e comica di GialappaShow: la sua carriera

Brenda Lodigiani, una delle grandi protagoniste di GialappaShow su Tv8, è una celebre attrice, imitatrice e conduttrice televisiva. Nata il 30 dicembre 1987 a Sant’Angelo Lodigiano, la sua prima vocazione è quella per la danza, al punto da debuttare in televisione come ballerina nel programma Central Station. Il suo rapporto con il piccolo schermo si consolida nel corso degli anni: la prima, vera svolta della sua carriera arriva nel 2005, quando diventa conduttrice di programmi per bambini su Disney Channel, sino al 2008.

A seguire, nel 2010 entra nel cast di Quelli che il calcio, mentre dal 2017 è parte del cast di Camera Cafè. Ma, nel corso della sua carriera, Brenda Lodigiani ha sperimentato anche l’attività di attrice, recitando sul set della serie tv Bye bye Cinderella su La5 nel 2013. Danza, tv, recitazione, ma anche tanta comicità, quella che in fondo contraddistingue il suo spirito artistico. Infatti, insieme a Germano Lanzoni, è una delle protagoniste dei videoclip de Il Milanese Imbruttito, virali sui social, che ironizzano sugli stereotipi dei giovani milanesi. Inoltre, nel corso del 2023, ha intrattenuto il pubblico con la sua innata vena comica a GialappaShow, dove ha più volte offerto una divertente imitazione della cantante Annalisa.

Brenda Lodigiani e le origini sinti: “Le ho vissute bene, mia mamma meno“

Brenda Lodigiani, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso dicembre, ha anche rivelato per la prima volta la sua etnia sinti. Parlando delle sue radici, l’attrice ha raccontato: “Io le ho vissute bene, mia mamma meno: lo ha scoperto quando era già adolescente. Mia nonna, che viveva nelle carovane, l’aveva abbandonata, affidandola a una famiglia di Gagi (ovvero persone non nomadi). Nel tempo e con mille fatiche, ha poi riallacciato i rapporti“.

Ricordando la sua gioventù, ha affermato: “Io così ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa cosa: per me era una meraviglia andare nel campo, dove c’erano tanti bambini, ogni giorno un’avventura, sempre in un posto differente. Lì potevo fare davvero quello che volevo. Infatti, al rientro delle vacanze, rinchiudermi di nuovo dentro gli schemi era un piccolo dramma“.

