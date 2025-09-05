Brenda Lodigiani, chi è l'ex fidanzato Federico Teoldi: "Non ho voglia di ributtarmi sul mercato adesso, ma ho scaricato Tinder"

Tra i comici più importanti degli ultimi anni non possiamo non citare Brenda Lodigiani, un’artista a tutto tondo capace di strappare risate sia in tv che al cinema, come dimostrato in diverse delle sue esperienze. Non tutti conoscono però la vita privata della stessa comica e attrice, che fino a pochi mesi fa è stata legata sentimentalmente a Federico Teoldi, con il quale ha vissuto una lunga relazione, finita ufficialmente la scorsa estate. Dalla loro storia sono nati anche due figli: “Ci siamo separati qualche mese fa. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo” ha detto Brenda Lodigiani riguardo alla fine del fidanzamento.

Caroline Tronelli gelosa di Stefano De Martino sempre più vicino a Belen Rodriguez?/ Il clamoroso rumor

E con la consueta ironia Brenda Lodigiani ha scherzato anche sulla possibilità di installarsi un’app di dating tra le più popolari al mondo, come Tinder. Ma neanche troppo, visto che l’artista si è poi iscritta all’applicazione anche se la voglia di mettersi in gioco per il momento non è altissima: “Non è che io abbia troppa voglia di “stare sul mercato”, è un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete: i figli, le migliori amiche…”.

Bake Off Italia 2025, 1a puntata 5 settembre/ Diretta: i cavalli di battaglia dei concorrenti

Brenda Lodigiani, chi è l’ex compagno Federico

Per diversi anni la comica ha vissuto al fianco di Federico Teoldi, un noto direttore della fotografia che non è noto a chi segue il mondo dello spettacolo. Una vita lontano dai riflettori, sotto i quali ci è finito solo in occasione delle nascite dei figli e della fine della storia con Brenda Lodigiani.

Nel corso degli anni Teoldi ha spesso immortalato momenti di famiglia con i figli e l’ex compagna sui social, mostrando un affiatamento notevole e un rapporto decollato negli anni, anche se gli ultimi mesi si sono rivelati troppo complicati da gestire.

Paola Barale: “La sera ho paura a tornare a casa da sola”/ “Per questo ho venduto l'auto e viaggio in taxi"