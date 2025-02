Originaria di Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Milano, Brenda Lodigiani è conosciuta per essere un’attrice e conduttrice nonché imitatrice con un grande successo sui social. Dopo aver studiato danza classica e modern jazz, ha debuttato in televisione come ballerina del programma Central Station in onda su Comedy Central, per poi diventare conduttrice per programmi per bambini di vari programmi su Disney Channel.

Dopo aver ricoperto alcuni ruoli in Rai ha conosciuto un vero e proprio exploit, arrivando a condurre programmi come i Coca Cola MTV e a recitare in alcuni film come “Si muore tutti democristiani” e ancora “Mollo tutto e apro un chiringuito”, ottenendo un grande successo soprattutto nel ruolo de L’imbruttita, personaggio dei video del Milanese Imbruttito. Nel 2025 ha condotto uno speciale su Radio 2 sul Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo della vita privata di Brenda Lodigiani? Da anni la comica è legata a Federico Teoldi, che di mestiere svolge il ruolo della fotografia. Con lui ha avuto due figli: la prima, Olivia, è nata nel 2017 e il secondo, Tobia, è nato nel 2020.

Federico Teoldi, chi è il marito di Brenda Lodigiani: insieme hanno due bambini

Brenda Lodigiani e il marito Federico Teoldi sono molto riservati riguardo la loro vita privata. Non sono molte, dunque, le informazioni che abbiamo riguardo la loro vita privata, che preferiscono tenere riservata. Sui canali Instagram di entrambi campeggiano infatti solamente informazioni che riguardano i loro rispettivi lavori. Federico Teoldi, direttore della fotografia, posta infatti quotidianamente immagini del suo mestiere, e lo stesso fa Brenda. Scorrendo fino a qualche anno fa, però, si trovano foto della piccola Olivia, la prima figlia che Federico e Brenda hanno avuto insieme, seguita poi da Tobia.