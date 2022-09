Brenda Lodigiani, chi è? Si spoglia per Nudi per la Vita/ “Spero di continuare a recitare”

Chi è Brenda Lodigiani, nel cast di Nudi per la vita

Dal 12 settembre su Rai 2 è iniziato “Nudi per la vita“, programma condotto da Mara Maionchi che tra i tanti ospiti avrà modo di incontrare anche Brenda Lodigiani, attrice, conduttrice televisiva e imitatrice e lo ha dimostrato con l’imitazione di Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Orietta Berti e Patrizia De Blanck. Con un’iniziale formazione nell’ambito della danza, Brenda è approdata in televisione: ha partecipato come ballerina nel programma “Central Station” del canale Comedy Central. Ha condotto alcuni programmi su Disney Channel, Rai, MTV e Sky.

Nel 2014 ha debutto al cinema con il film “Un fidanzato per mia moglie”. Nel 2018 è entrata a far parte del cast del programma “Mai dire talk” con la Gialappa’s Band e di Quelli che il calcio su Rai 2. “Oggi, spero soltanto di continuare a fare quello che mi piace davvero. Ossia recitare, che sia in tv, al cinema, a teatro o sul web. Non ho un piano-B. Già quando ero una giovane allieva della Gaffurio a Lodi avevo capito che lo spettacolo sarebbe stato il mio mondo“, ha detto intervistata da Il Cittadino.

Brenda Lodigiani: vita privata

L’attrice Brenda Lodigiani è legata da diversi anni a Federico Teoldi, fotografo milanese. Dalla relazione sono nati due bambini: nel 2017 è nata la loro primogenita Olivia e nel 2020 è nato Tobia. Sul suo profilo Instagram, Brenda condivide spesso, con la sua tipica ironia, la sua esperienza di mamma: “Sì cari follouer, come suggerisce l’immagine postata: sono incinta, per la seconda volta. Ho deciso di dirvelo personalmente prima che veniste a saperlo da qualcun altro, tipo me. Sapete quanto tenga a voi. Chi mi segue da anni sa che la mia forza è l’onestà. E se non ci foste voi io sono sarei dove sono. Qui. Così. Acqua e sapone. Bona. Sempre. In bianco e nero“, ha scritto per annunciare la seconda gravidanza.

