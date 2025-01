E’ tra le protagoniste della comicità televisiva, con le sue imitazioni è magnetica e irriverente e soprattutto mai banale. Brenda Lodigiani è tra le mattatrici del momento e, ospite oggi a La Volta Buona, si è raccontata nel merito delle sue innumerevoli maschere. Non tutti conoscono però alcune curiosità che riguardano la sua infanzia, con particolare riferimento al rapporto con i genitori. Lei stessa, intervistata tempo fa dal Corriere della Sera, aveva raccontato: “Sono per metà sinti. Le mie origini non sono mai state un peso ma ho sempre tenuto un secondo binario in cui correva quest’altra vita… Mia mamma è bellissima; mora, occhi verdi meravigliosi, da bambina volevo essere come lei”.

Per puro caso, sempre a proposito dei suoi genitori, Brenda Lodigiani ha scoperto delle sue radici nomadi. “Mia mamma lo ha scoperto quando ero già adolescente; mia nonna, che viveva nelle carovane, l’aveva abbandonata affidandola a una famiglia di Gagi…”. Sempre al Corriere della Sera – come riporta Leggo – l’attrice ha spiegato: “Col tempo abbiamo riallacciato i rapporti, per me era una cosa meravigliosa andare nel campo dove c’erano tanti bambini. Lì potevo fare davvero quello che volevo”.