Se vi siete chiesti chi ci fosse sotto le vesti di Angela dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2025, la risposta è Brenda Lodigiani. È accaduto che, nel mezzo della finale di Sanremo, Carlo Conti è stato interrotto dall’irruzione sul palco di una donna scatenata sulle note di ‘Non tutta la vita’, il celebre brano sanremese dei Ricchi e Poveri. Tuttavia, a ballare scatenata sul palco non era la vera Angela dei Ricchi e Poveri, bensì la sua ormai imitatrice ufficiale: la comica Brenda Lodigiani.

37enne originaria di Milano, Brenda è un’attrice e, ancor prima, una comica, che negli ultimi anni ha ottenuto un grande successo con i suoi personaggi nel programma del Nove ‘GialappaShow’, condotto dal Mago Forest. È lei ad interpretare Annalaisa, parodia della cantante Annalisa, beccata proprio dietro le quinte dell’Ariston in alcuni filmati che girano sul web. Ed è ancora lei a vestire in modo ironico e divertente i panni di Angela dei Ricchi e Poveri. La sua irruzione durante la finale di Sanremo 2025 è stata accolta da Carlo Conti con grande divertimento, ma ha comunque lanciato una stoccata in diretta agli autori di quello che lui ha chiamato “uno scherzetto”: i Gialappi!