L'attrice Brenda Lodigiani fa il punto della situazione tra carriera e sentimenti dopo la fine della sua storia d'amore con l'ex compagno Federico Teoldi

Da qualche mese, ormai, l’attrice Brenda Lodigiani è single. La sua storia d’amore con lo storico compagno Federico Teoldi, padre dei suoi due figli Olivia e Tobia, è giunta al termine. Ad annunciarlo era stata la stessa showgirl, in una intervista in cui adottò toni e parole ironiche per descrivere la fine della relazione con Federico.

“Mi sono scaricata Tinder per adesso”, disse l’attrice ed imitatrice Brenda Lodigiani parlando della sua vita privata e sentimentale. La situazione ad oggi non sembra essere cambiata. D’altronde una rottura richiede tempo per essere metabolizzata, specialmente se è con il padre dei propri figli.

Così Brenda Lodigiani appare unicamente concentrata sulla carriera, in un periodo in cui la comicità deve districarsi tra mille paletti. Oggi, infatti, diventare comici è molto più difficile di un tempo. Parola della stessa Brenda Lodigiani, che a Vanity Fair sottolinea come siano cambiati i tempi.

Brenda Lodigiani felicemente single dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzato Federico

Per quanto riguarda l’amore finito con Federico, Brenda Lodigiani sembra non voler rilasciare troppi dettagli, ma sembra comunque voler vedere il bicchiere mezzo pieno. E’ andata così, ma io e lui ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia”, le sue parole.

La battuta sull’iscrizione a Tinder non è passata inosservata, ma l’attrice spiega di non avere granché voglia di rimettersi seriamente in gioco in amore. Almeno per il momento. “Questo per me è un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete”, ha detto ancora Brenda spostando il focus sulla sua brillante carriera. Da questo punto di vista, infatti, le soddisfazioni non mancano affatto.