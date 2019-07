BRENDA, SCOMPARSA DA CASTELNUOVO DEL GARDA/ Dati cancellati sul telefono del compagno

Che fine ha fatto Maria Apacericida Soares, detta Brenda? Della 53enne di origini brasiliane, scomparsa da Castelnuovo del Garda (Verona) il 18 luglio 2018, si torna a parlare anche a stasera a Chi l’ha visto?. Dopo più di un anno da quella sparizione sono ancora tanti i dubbi riguardanti la notte in cui Brenda sembra essere svanita nel nullo. La sua scomparsa era stata denunciata dall’ex compagno, Andrea Felicetti:”Sono andato a dormire in camera mia, Brenda dormiva in soggiorno perché avevamo litigato. Quando mi sono svegliato al mattino la mia convivente non c’era”, disse ai carabinieri. Ma è proprio sul 43enne, ingegnere informatico, che si addensano i maggiori dubbi degli inquirenti che indagano per omicidio a carico di ignoti. A maggior ragione dopo che l’esito della perizia sul suo cellulare, recentemente sequestrato dalla Procura di Verona, ha detto che i giorni 18 e 19 luglio 2018 l’uomo cancellò in maniera irreversibile tutti i dati sul suo cellulare, compresi sms e chiamate. Che avesse qualcosa da nascondere?

BRENDA, SCOMPARSA DA CASTELNUOVO DEL GARDA

L’avvocato Roberta Micheletti, legale di Gabriela, la giovane figlia di Brenda, sentito da Fanpage.it ha dichiarato:”In questi giorni è stata depositata in Procura la relazione peritale del consulente nominato dalla procura stessa sul cellulare dell’ex compagno e convivente di Brenda”. Fin da subito l’ex compagno ha parlato di “allontanamento volontario” da parte della sua convivente, fatto sta che i dubbi della figlia di Brenda e delle sue amiche sono tanti. I problemi tra la 53enne brasiliana e Felicetti erano molteplici e il giorno della scomparsa la donna aveva scritto a Gabriela che i due si stavano lasciando. La sensazione che emerge dai racconti di chi la conosceva bene, è che tra Brenda e il suo uomo si fosse inserita un’altra donna, una rivale d’amore. Forse proprio Veronica, la colombiana di cui già in casa si poteva trovare una fotografia poco dopo la scomparsa della donna e che a neanche 6 mesi di distanza dalla brasiliana è diventata ufficialmente moglie di Andrea Felicetti.

