Brenda Song, fidanzata Macaulay Culkin/ Dopo Rachel Miner l’ex moglie, la rinascita grazie a lei…

Brenda Song e Rachel Miner sono le donne della vita di Macaulay Culkin. La prima è l’attuale ragazza con la quale ha iniziato una relazione dall’ottobre del 2017. I due hanno lavorato insieme in Changeland. Brenda è nata a Carmichael il 27 marzo del 2988 ed è conosciuta soprattutto per essere stata protagonista del film per la tv Wendy Wu: Guerriera alle prime armi. Questo è passato alla storia per essere il lungometraggio più visto da Disney Channel con 5.7 milioni di telespettatori alla prima tv. Nelle serie tv firmate da Zack e Cody ha interpretato il ruolo di London Tipton. Per il film Il più bel regalo di Natale ha vinto uno Young Artist Award.

Rachel Miner, chi è l’ex moglie di Macaulay Culkin?

Rachel Miner è l’ex moglie di Macaualy Culkin, l’ex star di Mamma ho perso l’aereo film che torna in onda stasera su Italia 1 dalle 21.20. I due si sposarono nel 1998 quando avevano tutti e due 18 anni. Il loro matrimonio durò però veramente poco, visto che si separarono nel 2000 per poi divorziare nel 2002. Dopo questo breve matrimonio l’attore iniziò a frequentare nel maggio del 2002 la collega Mila Kunis, un rapporto durato per diverso tempo senza però mai portare alle nozze.



