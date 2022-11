Brendan Fraser, “ho subìto molestie”/ “Dopo MeToo nessuno mi ha più chiamato”

Brendan Fraser è stato acclamato al London Film Festival dopo una lunga assenza dal mondo del cinema. Assenza che, secondo l’attore, è dovuta alla denuncia di un abuso sessuale da lui subìto in passato. Tornato protagonista di un film da più di un decennio, Brendan Fraser rompe il silenzio sulle cause che lo hanno tenuto lontano dal grande schermo. Quattro anni fa, l’attore aveva aderito alla campagna social #MeToo e aveva rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali a Hollywood.

Come si legge sul DailyMail, l’attenzione quasi morbosa per il corpo di Brendan Fraser sarebbe emersa già durante la parodia di Tarzan ‘George Of The Jungle’, nel 1997. L’attore ha infatti dichiarato che “la Disney voleva che sembrassi un incrocio tra un modello, Mr Universe e un idolo del sesso” e che “tutti hanno cominciato a tormentarsi per il mio perizoma e se dovesse avere un orlo più alto o più basso”. Non è andata meglio per il film premio Oscar ‘Gods And Monsters’, dove ha rifiutato di girare una scena di nudo integrale. Poi il successo con la trilogia ‘La Mummia’ e, dopo il 2008, la scomparsa dalle scene. Che cos’era successo nel frattempo?

Brendan Fraser, “ho subìto un abuso sessuale. Era il 2003 quando…”

Brendan Fraser nel 2018 ha svelato il drammatico episodio di abuso sessuale che aveva subìto. Sentito dalla rivista GQ, aveva rivelato che nel 2003, all’apice della sua carriera e all’età di 34 anni, aveva preso parte a un pranzo al Beverly Hills Hotel tenuto dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), controversa organizzazione che ospita i Golden Globe Awards. Al momento di andarsene, Brendan Fraser aveva salutato da Philip Berk, l’ex presidente dell’associazione. L’uomo gli avrebbe stretto la mano e, come avrebbe poi ammesso lo stesso Berk, gli avrebbe pizzicato il sedere. Brendan Fraser ha però parlato in termini molto diversi di quel gesto.

Come ha dichiarato l’attore, quello di Berk non era affatto uno sfiorare il sedere in modo giocoso. Fraser ha infatti parlato di un contatto molto invasivo, con le dita dell’ex presidente che lo avrebbero toccato nelle parti intime. Preso dal panico e sentendosi sul punto di piangere, come ha ammesso Fraser alla rivista GQ, aveva subito allontanato la mano dell’uomo. A quel punto, l’attore e i suoi rappresentato hanno domandato delle scuse scritte da parte dell’HFPA e l’organizzazione avrebbe condotto delle indagini sull’accaduto. Da allora, Brendan Fraser ha iniziato a soffrire di depressione e a ritirarsi da Hollywood mentre il suo fisico iniziava a cedere. Come ha rivelato lui stesso, in quel periodo si è chiesto se la HFPA lo avesse inserito in una lista nera, perché non era più stato contattato da nessuno. Un silenzio che l’attore ha subito ricondotto alla denuncia della molestia di cui era stato oggetto, accusa respinta con forza dalla stessa organizzazione.











