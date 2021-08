Brenno, Michelangelo, Gabriele, Inigo, figli Michele Placido/ Tutti pazzi per cinema

Chi sono Brenno, Michelangelo, Gabriele, Inigo figli di Michele Placido?

Brenno, Michelangelo, Gabriele, Inigo sono i figli maschi di Michele Placido, l’attore e regista conosciuto per aver interpretò il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, nelle prime quattro stagioni della serie tv cult “La piovra”. Una carriera di grandi successi quella di Placido che è anche un meraviglioso papà di ben cinque figli. La prima è Violante Placido, sicuramente la più famosa e unica figlia femmina, mentre gli altri sono quattro maschi. Il secondogenito è Michelangelo che, cresciuto a stretto contatto con il mondo del cinema e della recitazione, ha cominciato a lavorare come produttore di film e lungometraggi.

Michele Placido/ La protesta dell’attore: “A teatro ci hanno messo il bavaglio”

Non solo, Michelangelo si è occupato anche come assistente di regia e regista della seconda unità di diversi film tra cui anche “La Scelta”. Due anni fa poi ha prodotto il film drammatico Calypso liberamente ispirato dall’episodio dell’Odissea in cui Ulisse incontra Calypso. Poi è la volta di Brenno Placido che ha intrapreso la carriera di attore. Brenno ha debuttato nel 2006 al cinema nel film “Romanzo Criminale” diretto proprio dal padre, ma ha raggiunto la grande popolarità con la serie “Tutti Pazzi per Amore”.

Simonetta Stefanelli e Federica Vincenti, ex e moglie Michele Placido/ Matrimoni e...

Michele Placido figli: Inigo e Gabriele nati da due donne diverse

Michele Placido nel 1988 è diventato papà per la quarta volta di Inigo, nato dalla storia d’amore con Virginie Alexandre. Una storia extraconiugale visto che l’attore e regista era ancora sposato con la prima moglie Simonetta Stefanelli. “Con lei non è stata una vera storia, è stato un momento. Intenso ma un momento” ha dichiarato l’attore in un’intervista parlando della fugace relazione con Virginie Alexandre. Anche Inigo ha seguito le orme del padre cimentandosi nel mondo della recitazione e partecipando al thriller Cristopher Roth.

Michele Placido/ "Fuori dal collegio per una storia con una suora: ci baciammo e..."

Dopo una breve parentesi come attore però Inigo ha preferito lavorare dietro le quinte ed oggi lavora come assistente di regia. L’ultimo figlio, in ordine cronologico, è Gabriele nato dal matrimonio con la seconda moglie Federica Vincenti. Dopo dieci anni di fidanzamento, Federica Vincenti e Michele Placido si sono sposati, ma era già genitori di Gabriele nato nel 2006. A differenza dei fratelli che hanno deciso di avvicinarsi al mondo del cinema e della recitazione, Gabriele ha una grandissima passione per il calcio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA