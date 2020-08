Brescia, 24enne morta dopo party in casa/ Francesca Manfredi trovata in una vasca

Mistero a Brescia a seguito della morte di una ragazza di 24 anni, trovata senza vita in casa in una vasca da bagno. La vittima, come riportato dai colleghi di Fanpage, si chiamava Francesca Manfredi, ed è stata trovata cadavere in un appartamento della nota cittadina lombarda, dove si era tenuto la sera prima un festino a base di droga e alcol. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto, e la pista al momento più battuta sembrerebbe essere quella dell’overdose da stupefacente, anche se solamente l’autopsia chiarirà con certezza le cause del decesso della giovane vittima di cui sopra. Il corpo della ragazza è stato trovato nella mattinata di ieri, domenica 23 agosto, e a chiamare i soccorsi sono stati gli amici che si trovava con Floriana, e che avrebbero anche fornito degli elementi fondamentali per ricostruire l’accaduto, soprattutto, relativamente ai tempi. In attesa di confermare o meno che Floriana sia morta per overdose, bisognerà capire se c’è stata omissione nei soccorsi, con la chiamata al 112 giunta alle ore 10:00 di ieri mattina.

BRESCIA, 24ENNE FLORIANA MANFREDI MORTA IN CASA: IL PASSATO DIFFICILE E IL PRESENTE PRECARIO

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, il corpo della giovane sarebbe stato rinvenuto con i vestiti addosso in una vasca piena di ghiaccio, forse come tentativo estremo di rianimarla: è probabile però che ci si sia accorti in ritardo del suo stato fisico? Domande a cui gli inquirenti cercheranno di dare una risposta, e probabilmente nei prossimi giorni il quadro sarà completo. Come scrive Fanpage, si sta nel contempo cercando di scavare nella vita privata di Francesca, a cominciare dal fidanzato, che in base alla ricostruzione sarebbe stato con lei, in quella casa, durante la festa. Della vittima si sa inoltre che amava i tatuaggi e le serate in discoteca in compagnia di amici, ma il lavoro era saltuario, cameriera fra una pizzeria e un pub non troppo lontano dall’ingresso dell’autostrada A4. Pare che si fosse lasciata alle spalle un passato difficile, e sognava come molti giovani un futuro tutto roseo e fiori, ma il suo sogno, si è purtroppo infranto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA