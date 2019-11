Brescia, Balotelli cacciato dall’allenamento/ Tensione con Grosso: “Mario vai via”

Caos in casa Brescia: Mario Balotelli allontanato dall’allenamento. Tensione alle stelle: come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è stato cacciato dal tecnico Fabio Grosso, che lo avrebbe rimproverato per aver iniziato la seduta in modo svogliato. L’ex Inter e Milan successivamente si è diretto subito verso lo spogliatoio, lasciando il centro sportivo in auto. Brutte notizie per le Rondinelle a pochi giorni dalla sfida contro la Roma di Paulo Fonseca, decisiva per lasciare la zona retrocessione. «Mario vai, Mario vai», le parole del tecnico all’indirizzo di Super Mario, riporta Il Giornale di Brescia. Pochi minuti fa è giunta la precisazione dell’ufficio stampa: «Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi».

BRESCIA, BALOTELLI CACCIATO DALL’ALLENAMENTO: SCONTRO CON GROSSO

Nonostante la smentita della società, il rapporto tra Mario Balotelli e Fabio Grosso è tutt’altro che idilliaco. Subentrato all’esonerato Corini, l’ex tecnico di Bari e Verona ha sostituito MB45 al 45’ di Brescia-Torino, una decisione che ha mandato su tutte le furie l’attaccante. Come se non bastasse, il 29enne non è stato schierato nell’amichevole disputata sabato. Segnali d’allarme per il patron Massimo Cellino, che ha puntato fortemente sul giocatore per raggiungere la salvezza. Autore di 2 reti in 7 presenze, Balotelli è chiamato a dare risposte sul campo per cercare di strappare la convocazione per Euro 2020: il commissario tecnico Roberto Mancini è stato chiaro, solo il miglior “super Mario” può convincerlo. E la tensione con Grosso non gioca a suo favore, anzi…

