Brescia calcio, Diego Lopez nuovo allenatore/ Esonerato Corini, è ufficiale

Nuova svolta in panchina per il Brescia Calcio: esonerato Eugenio Corini, il nuovo allenatore sarà Diego Lopez. Il tecnico paga a caro prezzo i risultati negativi dell’ultimo periodo: un punto raccolto nelle ultime cinque gare, Rondinelle reduci dalla sconfitta in rimonta dello stadio Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per questo motivo il presidente Massimo Cellino ha deciso di rivoluzionare nuovamente lo staff tecnico: è il secondo esonero stagionale per Corini, sostituito dal 5 novembre al 2 dicembre da Fabio Grosso, a sua volta licenziato. Questa la nota ufficiale del club lombardo: «Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati».

BRESCIA CALCIO, ESONERATO CORINI: DIEGO LOPEZ NUOVO ALLENATORE

Corini verrà sostituito dall’uruguaiano Diego Lopez, pupillo del patron Cellino: l’ex difensore è reduce dall’esperienza sulla panchina del Penarol, mentre in Serie A ha già allenato Cagliari, Palermo e Bologna. Un cambio in panchina quasi inaspettato dopo le parole dello stesso Cellino post Bologna-Brescia, il presidente aveva infatti smentito le voci sull’esonero di Corini: «La società Brescia Calcio, nella persona del Presidente Massimo Cellino, smentisce categoricamente le illazioni apparse su alcuni organi di stampa, relative a un possibile e imminente cambio di guida tecnica. I risultati negativi ottenuti nell’ultimo periodo testimoniano che evidentemente alcuni errori sono stati commessi da parte di tutti. Detto ciò, è importante ribadire la piena fiducia della proprietà nel lavoro del Mister e del suo staff e si intende continuare con questo gruppo di lavoro, con ancora maggiore impegno e un po’ di positività in più. Il gruppo e la squadra ci sono e daremo tutti il 100% per il raggiungimento del nostro obiettivo».

